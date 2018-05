Ils voulaient se rendre en Suisse...par tous les moyens. C'est ce qu'écrit «Blick» en faisant référence à un couple jugé, dont le procès s'est ouvert la semaine dernière en Allemagne. En novembre 2017, Kevin, 20 ans et Mandy, 17 ans, avaient décidé de quitter leur domicile de Zwickau, une localité située à l'est du pays, afin de refaire leur vie en Suisse, au bord du lac de Constance.

Selon «Bild», les deux jeunes gens étaient partis de chez eux en autostop. Arrivés à Gera, ils étaient tombés sur un automobiliste debout à côté de sa voiture.

Procès interrompu

Kevin s'était alors approché du quadragénaire avant de le poignarder au niveau de la tête et du torse. Il avait ensuite placé son cadavre dans le coffre avant de reprendre la route avec sa copine. Interrogé par la Cour, le jeune homme de 20 ans a avoué: «Je l'ai tué parce que nous voulions sa voiture.» Et d'ajouter: «D'abord je l'ai poignardé au cou et ensuite dans le haut du corps.»

Mandy, elle, est restée muette tout au long de l'audience. Mais cela n'a pas empêché son copain à mettre une partie de la faute sur elle. Selon Kevin, le meurtre avait été planifié avec elle. C'est aussi elle qui lui aurait montré comment poignarder la victime. «Elle me disait que j'étais un chasseur et que je devais profiter de ma rapidité.»

Le procès a été interrompu. Il reprendra à la mi-mai.

Autobesitzer (45) getötet - Johnny (20): »Sarah zeigte mir, wie man zusticht https://t.co/GO9tkZ1sYU — BILD_Frankfurt (@BILD_Frankfurt) April 25, 2018

(Le Matin)