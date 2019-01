Jeudi dernier, au moins trois individus armés de couteaux et d'armes à feu ont tendu une embuscade sur le chemin qui mène à la statue du Christ rédempteur, sur les hauteurs de Rio de Janeiro. Ils arrêtaient tous ceux qui passaient dans cette dense forêt, en bordure d'un bidonville, rapporte l'agence «Mercopress».

Les premiers rançonnés ont été gardés en otage, le temps que les touristes suivants tombent aussi dans le piège. Certains seraient restés plus de deux heures aux mains des malfrats. Plus d'une trentaine de personnes, dont une moitié d'étrangers venant d'Europe, d'Asie et d'ailleurs en Amérique du Sud ont été victimes de ce braquage. Personne n'a été blessé mais les voleurs ont pris les téléphones portables, les appareils photo, les cartes de crédit et même des alliances.

Droit à l'autodéfense

Rio de Janeiro fait face à une vague de criminalité et les touristes constituent une cible facile. «Depuis un an et demi, il y a eu un grand nombre de cas sur ce sentier», a déclaré aux journalistes Valéria Aragão, chef de la police du tourisme de Rio. Le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, a fait de la lutte contre la criminalité une priorité. Durant sa campagne, il parlait d'armer les citoyens et, lors de son discours d'investiture mardi, il a évoqué le droit à la légitime défense. (Le Matin)