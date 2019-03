Belle prise, à Naples: les policiers ont interpellé un passeur de 23 ans qui circulait dans une Fiat Panda. Dans son coffre, ils ont trouvé de la cocaïne pure répartie dans treize paquets. Pour 14 kilos en tout. Mais surprise, tous les lots portaient la marque «CR7», le surnom de Cristiano Ronaldo.

Même si on parle d’une mégastar et d’un des meilleurs joueurs de foot de la planète, on imagine mal qu’un tel «packaging» soit gage de qualité et fasse augmenter la valeur de la marchandise.

517 grammes de cannabis

Pourtant des dealers semblent y croire puisque c’est la seconde surprise du genre en quelques semaines. En décembre dernier, lors d’une perquisition, les gendarmes marseillais avaient en effet déniché 517 grammes de résine de cannabis. Et tous les emballages étaient décorés par une photo de Ronaldo.

Le cannabis trouvé à Marseilles.

Reste qu’on peine toujours à saisir le concept marketing. Mais ça va finir par devenir vexant pour Messi…

(Le Matin)