Les faits relatés par «Le Dauphiné» sont aberrants. Pour un vernis à ongles peu apprécié, un homme a failli couper les doigts de sa compagne, à Annecy.

C’est la victime d’une trentaine d’années, sous le choc, qui a alerté la police dans la nuit de mardi à mercredi. Les agents sont intervenus et ont interpellé l’homme de 43 ans déjà connu pour des faits de violence. Et ils constateront qu’il était plus qu’éméché: 2,76 grammes d’alcool dans le sang.

Blessée au visage

Que s’est-il passé? «Selon les premiers éléments, l’homme ivre n’a pas apprécié le vernis à ongles peint au bout des doigts de sa compagne», avance le quotidien français. Le quadragénaire a d’abord lancé un flacon de parfum au visage de sa compagne, la blessant sous l’œil gauche. Puis il a brandi une machette. Et il a menacé de l’utiliser pour couper les doigts de sa victime.

Il n’est est pas resté aux menaces. «Hors de contrôle, l’homme a saisi les mains de sa compagne pour les poser sur la table de la cuisine et lui a gratté le vernis à l’aide de la lame longue de 45 centimètres», détaille le quotidien…

La jeune femme a porté plainte. Placé en garde à vue, son bourreau est poursuivi pour «violences conjugales en état d’ivresse avec arme par destination».

(Le Matin)