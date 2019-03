On s'attendait à un réquisitoire massue. On l'a eu. Le procureur Stephan Johner, particulièrement remonté contre les quatre coprévenus qui le baladent depuis plus d'un an, allant de contradictions en contradictions, n'a pas mâché ses mots. Mardi, durant la première journée du procès, les migrants maghrébins ont tout essayé pour se dédouaner et se charger – se disculper – les uns les autres. Avec pour objectifs clairs: prouver que Gaëlle, 27 ans, était en pleine possession de ses moyens au moment des faits et bénéficiait de son plein discernement. Et, par-dessus tout, qu'elle était consentante lors des relations sexuelles avec eux, demandeuse et même allumeuse.

Commission en commun retenue

Le Ministère public a, lui, une toute appréciation. Il reproche aux quatre coaccusés d'en avoir abusé lâchement l'un après l'autre et de l'avoir laissée seule au bord du lac, alors qu'elle était en surdose d'alcool et de médicaments et sous l'influence également de cannabis. Son corps sans vie a été retrouvé le samedi 10 mars 2018 au matin dans les eaux glacées du Léman, au lendemain de la soirée passée avec les quatre requérants de l'EVAM, près de la Buvette des bains publics à Vevey.

Le procureur Johner requiert des peines ferme de 4 ans, 5 ans, 5 ans et de 4 ans et demi à l'encontre des quatre agresseurs principalement pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour atteinte à l'intégrité sexuelle commise en commun (ndlr. tournante). Il demande le maintien en détention des quatre agresseurs.

evelyne.emeri@lematin.ch

(Le Matin)