Cette vidéo de proximité postée le soir du 31 décembre dernier par la police de Gladstone (Orégon) est accompagnée d'une légende laconique, sans cacher pour autant l'incongruité de la situation: «Suspect en train de dérober un vélo. Devant le poste de police!!!! Le sergent Okerman l'a menacé d'un Taser puis a procédé à son arrestation.»

Voler un vélo devant un commissariat... tout est réuni pour attribuer au quidam le titre de «voleur le plus con du monde». Mais derrière le côté anecdotique de l'affaire se cacherait une autre histoire, à en croire les précisions fournies par un certain Levi Williams parmi les nombreux commentaires qui accompagnent la fanfaronnade policière. Ce dernier affirme en effet que le présumé voleur de vélo n'est autre que son propriétaire.

Faute de preuves...

Le deux roues lui avait été volé un peu plus tôt cette semaine, indique-il. La police l'a retrouvé et l'a enchaîné devant le poste. En venant faire sa déclaration, son propriétaire, qui n'habite qu'à deux blocs de là, l'a immédiatement reconnu. Mais, faute de documents prouvant qu'il est bien le propriétaire du véhicule (photos, vidéos ou facture), le plaignant n'a pas été cru et le vélo ne lui a pas été restitué.

L'homme, vivant en ménage et père de deux enfants en bas âge, était loin de rouler sur l'or, poursuit le commentateur. Il n'a pas voulu respecter le délais de 90 jours qui lui a été imposé avant d’espérer pouvoir récupérer son bien, devenu indispensable pour se rendre à son travail. C'est pour cela que, la nuit du 27 décembre 2018, il est revenu masqué devant le poste de police muni d'une pince avant de se faire interpeller sans ménagements.

Une vidéo, deux interprétations et une vérité à établir. (Le Matin)