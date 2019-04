La vidéo est simplement cocasse. Repérée par ABC News, elle montre un policier new-yorkais venant de réquisitionner une moto.

Malheureusement pour lui, le représentant de la loi ne semble pas maîtriser l'engin totalement. Il manque de foncer dans un premier véhicule et finit par tomber, laissant la moto percuter une voiture à l'arrêt, à un feu.

On sent alors l'artiste du guidon un brin emprunté...

An NYPD officer tries riding a dirt bike – and it doesn’t go too well. https://t.co/eB6dNW49sj pic.twitter.com/SY4vPfXjKE