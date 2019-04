En Suisse, elles ne font pas vraiment partie du paysage urbain, mais dans de grands centres tels que Paris, ont les trouve à chaque coin de rue, les trottinettes électriques en libre service.

Posées souvent n'importe comment par le dernier utilisateur, il suffit de lancer une application sur son smartphone pour débloquer l'engin et devenir son locataire.

Sauf qu'à Brisbane, en Australie, des petits malins ont bien profité du fait que les modèles Lime sont équipés d'un haut-parleur qui se substitue à la sonnette. Après avoir passé par la case «piratage», les deux roues high-tech se sont mis à diffuser des messages destinés à faire rougir les oreilles chastes: «Si tu comptes chevaucher mon c..., tire-moi les cheveux ok?» fait partie des plus élégants.

L'opérateur Lime, par le truchement d'un porte-parole interrogé par le Brisbane Time, trouve «cela ni drôle, ni intelligent»: «Nous sommes conscients que les fichiers audio de huit trottinettes Lime à Brisbane ont été modifiés par des pirates, enregistrant des discours inappropriés et offensants sur le fichier existant», est-il indiqué, sans préciser si le problème a déjà été résolu et si les hackers ont été identifiés ou non.

Il va sans dire que le dysfonctionnement a largement été diffusé sur les réseaux sociaux, via Twitter et Facebook en particulier.

Brisbane: Lime Scooter users are reporting bizarre voice messages when connecting and disconnecting from rides. Video: Josh Clarke. https://t.co/OyAjjYtcq8 #7NEWS pic.twitter.com/IQ66yrF4tr — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) 22 avril 2019

(Le Matin)