«Enquête de circulation». La police d’écriture et le format rectangulaire de ce panneau jaune n’auront pas échappé aux puristes. Une signalisation made in France, installée le long d’une route à… Rolle (VD). C’était mardi dernier. Une scène identique avait été observée cinq jours plus tôt à la sortie du village viticole voisin de Féchy, route de l’Etraz.

Juste après ledit panneau, un feu de circulation au temps d’attente démesuré (6 à 8 minutes au rouge, ce qui a immanquablement généré des bouchons), et des hommes en gilet fluo, estampillés «Enquêteur». Ces derniers exigeaient des automobilistes à l’arrêt qu’ils abaissent la vitre de leur portière, et qu’ils répondent à quatre questions.

«D’où venez-vous? Où allez-vous? Quel est le motif de votre déplacement?» Last but not least: «Quel est votre opérateur téléphonique?» Le tout en rappelant aux conducteurs récalcitrants que ce surprenant interrogatoire était «obligatoire». Seulement voilà: un peu plus loin, les sondés ont pu constater que la camionnette des enquêteurs autoproclamés n’était autre qu’un véhicule de signalisation aux plaques françaises… «Plus d’un a été surpris désagréablement», s’indigne la députée PLR Laurence Cretegny, dans une interpellation adressée au Conseil d’État. Et de dénoncer la présence de panneaux de l’Hexagone «squattant des propriétés privées».

Société mandatée par l'État de Vaud

«Renseignements pris, il s’agirait d’une enquête menée sur le territoire du Grand Genève (ndlr: l’agglomération qui s’étend précisément jusqu’à Féchy, et qui inclut les régions de France voisine)», nous détaille la libérale-radicale, agricultrice près de Morges. «Si les trois premières questions sont importantes dans le cadre d’une étude mobilité sur notre région – que nous savons engorgée –, le coup des sondeurs français et de l’opérateur téléphonique pose clairement un problème.» Contactée, la police cantonale n’a pas donné suite à nos questions.

Selon nos informations, les mystérieux enquêteurs français ne sont pas des agents assermentés mais des employés d’une société privée, mandatée par l’État de Vaud dans le cadre d’un appel d’offres ouvert à l’international. Car les entreprises proposant ces prestations statistiques spécifiques ne seraient pas légion en Suisse… «Il aurait au moins fallu que les autorités communales concernées puissent être averties, afin d’être à même de répondre aux questions des citoyens», réagit la députée Cretegny. À Rolle, à la vue de l’installation mise sur pied sans préavis par les sondeurs, le chef de la sécurité publique a pris l’initiative de leur fournir des panneaux de circulation suisses. (Le Matin)