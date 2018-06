Depuis de nombreuses années, Ed Booker, 37 ans, est chasseur de fantôme et exorciste dans le West Sussex, en Angleterre. Mais le pauvre vient de vivre une malheureuse expérience: sa compagne vient de le larguer. Une séparation d'autant plus délicate qu'elle a été provoquée... par un spectre!

En effet, Donna Hall, l'ex-petite amie d'Ed, assure avoir été agressée chez elle par un fantôme mesurant 2 mètres. L'agressif ectoplasme aurait suivi l'exorciste après une séance de désenvoûtement musclée, afin de se venger.

«Mon ex a été attaquée et il l’a plaquée au sol. J’ai fait venir des médiums chez moi et ils ont été attaqués eux aussi», explique Ed Booker à nos confrères du Daily Mail. Le chasseur de fantôme avoue se sentir désarmé face à l'agressivité du fameux spectre. «Ce fantôme est en train de détruire ma vie», lâche-t-il, désemparé.

Il se souvient bien de la séance de désenvoûtement ayant supposément fâché le vilain Casper: «J’ai eu un mauvais pressentiment dès que nous avons passé la porte, se rappelle-t-il. Même les sceptiques dans le groupe ne voulaient pas entrer.»

Reste donc qu'Ed Booker doit vivre avec l'ectoplasme rageur collé aux basques: «Je ne sais pas pourquoi il me veut. (...) Il est attaché à moi», lâche notre malheureux ghostbuster qui dit, depuis, avoir des problèmes de santé.

Des associations de médiums ont proposé à l'infortuné chasseur de lui venir en aide.

(Le Matin)