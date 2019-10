Au volant d'un camping-car, une femme a intentionnellement foncé sur la devanture du Cannery Casino Hotel, tôt vendredi matin au nord de Las Vegas (États-Unis).

La conductrice du véhicule est âgée de 50 ans. D'après les forces de l'ordre, elle avait été expulsée de la maison de jeu peu avant l'incident. Dans sa manoeuvre, elle a blessé grièvement un gardien âgé de 66 ans, affirme la police locale, citée par plusieurs médias américains. Les jours de ce dernier ne sont cependant pas en danger.

«On aurait dit un film»

Heureusement, le pire a été évité. «Un peu plus loin et elle aurait atterri dans les jeux de table», s'est rassuré Eric Leavitt, porte-parole de la police de Las Vegas Nord. «On aurait dit une scène sortie tout droit d'un film», s'est exclamé pour sa part un passant.

Toujours selon le porte-parole de la police locale, la femme appuyait sans interruption sur l'accélérateur, bien que son véhicule soit complètement coincé dans l'entrée du bâtiment. Les employés de l'établissement ont dû l'extirper de force du véhicule avant de pouvoir couper le moteur.

La conductrice a été interpellée par la police et est actuellement détenue pour tentative de meurtre. Sa caution s'élève à 100'000 dollars (env. 99'450 francs).

UPDATE: Jennifer Stitt, 50, faces an attempted murder charge after driving her RV into the @CanneryCasino this morning in North Las Vegas, critically injuring a custodian, records show? https://t.co/0odZFGyyQ0 pic.twitter.com/ek9wnJJ52a

Mauvaise journée

Malheureuse coïncidence: cet incident n'est pas le seul dont a été victime le Cannery Casino Hotel vendredi. Vers 13h45, les pompiers du nord de Las Vegas ont en effet été informés de la propagation d'une épaisse fumée dans le casino. Les enquêteurs estiment que l'incendie aurait été provoqué par un climatiseur et un appareil de chauffage défaillants sur le toit du bâtiment.

«Plusieurs centaines» de personnes ont été évacuées du casino et de la salle de cinéma voisine, a affirmé le chef adjoint des pompiers Travis Anderson. Environ 50 hommes du feu ont été appelés sur les lieux.

A small fire at the @CanneryCasino in North Las Vegas today is not related to the vehicle that crashed into the building this morning, @k_newberg reports. Officials say the fire was caused by an AC/heating unit on top of the casino roof

EARLIER STORY?https://t.co/9sBOTskzij pic.twitter.com/CaQDu2kdxl