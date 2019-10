Une moto a été flashée vendredi après-midi à 134 km/h dans la localité de Romanel-sur-Lausanne, au lieu des 50 km/h autorisés. Le motocycliste de 29 ans s'est vu retirer son permis de conduire, a indiqué la police cantonale vaudoise. Il l'avait obtenu à la fin septembre.

Le jeune homme a été conduit au Centre de la Blécherette, où il a été auditionné. Le procureur de service a ordonné que la moto soit séquestrée.

Il est à relever que la vitesse maximale autorisée ayant été dépassé de plus de 50km/h sur un tronçon limité à 50km/h, il y a délit de chauffard. Le motard est ainsi passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. De plus, le permis de conduire est retiré pour au moins deux ans.

Les dispositions de Via Sicura permettent également de confisquer et vendre le véhicule du chauffard dans le but de l'empêcher de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation, poursuit la police cantonale.