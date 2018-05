Cody High, un ado texan en vacances de 15 ans, jouait avec ses nièces et neveux, samedi sur la plage de Cocoa Beach, en Floride. A un moment, tous se sont retrouvés dans l'eau, à profiter de la fraîcheur de l'océan.

«J'étais en train de revenir sur la plage, avec de l'eau à mi-cuisse, quand un requin m'a attrapé, explique Cody à nos confrères de Fox35 Orlando. Je ne me suis pas rendu compte de ce qui arrivait tout de suite car ça a ressemblé à la pression d'un main qui m'agrippait fermement. Et comme mon frère aime me faire des farces aquatiques de ce genre, je n'ai pas immédiatement réagi.»

En réalité, Cody High a été mordu par un requin taureau. Le squale lui a arraché une partie du mollet. Heureusement, l'animal n'a pas plus longuement attaqué l'adolescent. Après sa première morsure, il est reparti vers les eaux profondes.

«J'ai vu du sang partout et je savais que quelque chose de mal était arrivé, raconte le jeune garçon. Les gens pleuraient, ma mère était absolument pétrifiée et criait: "Oh mon dieu! Qu'est-il arrivé?''»

La plage n'était pas surveillée mais un agent de police a rapidement pris en charge le malheureux Cody, jusqu'au poste de sauvetage le plus proche. De là, il a été transféré à l'hôpital central de Cape Canaveral.

Cody High se remet gentiment de sa blessure et garde le moral. Sa famille espère toujours pouvoir l'emmener dans les jours qui viennent à DisneyWorld! (Le Matin)