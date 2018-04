Pour le Conseil d’Etat, le rapport parlementaire dévoilé mercredi n’apporte rien de nouveau. Selon l'Exécutif, il confirme et reprend les conclusions et recommandations des deux rapports de Bernard Ziegler, qui avait été chargé de mettre en lumière les dysfonctionnements ayant mené au drame de septembre 2013.

«Les éléments qu’il contient ne nous ont pas surpris, il n’y a pas de nouveauté, a indiqué Pierre Maudet, conseiller d’Etat chargé de la Sécurité. Les constats sont justes et documentés. La plupart des recommandations ont déjà été suivies et mises en œuvre, nous n’avons pas attendu ce rapport pour le faire».

Ainsi, les problèmes de rattachement hiérarchique du personnel, de la rupture de communication dans la chaîne carcérale ou ceux liés au transfèrement d’un détenu depuis l’étranger (comme cela avait été le cas avec Fabrice A. depuis la France) ont été réglés, assure-t-il. Les pratiques et les critères d’évaluation de la dangerosité ont été harmonisées dans les cantons latins: «On va dans la bonne direction», relève le conseiller d’Etat.

«Le risque zéro n’existe pas»

«Ce qui est le plus important pour nous est de faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire, souligne l’élu. La question centrale, c’est l’évaluation de la dangerosité. Elle doit être au plus juste. Avec un double regard, davantage de contrôle, on a un regard acéré aujourd’hui. Cela ne peut exclure tout risque car, je le rappelle, le risque zéro n’existe pas.»

«L’Etat a failli, je le redis, a déclaré de son côté le président de l’Exécutif, François Longchamp. Raison pour laquelle nous avons tiré tous les enseignements. Ce rapport parlementaire n’a pas changé notre vision de l’époque.» (Le Matin)