Ce mardi matin peu après 8 h 30, la Police cantonale Fribourg a été sollicitée à Salvenach pour l’incendie d’une villa. Sur place, les agents ont constaté que le couvert à véhicule attenant à la maison était en feu et que les flammes se propageaient à la partie habitable, communiquent les forces de l’ordre.

Quarante hommes du Centre de renfort de Morat et du corps de de sapeurs-pompiers de Gurmels ont été mobilisés et ont pu maîtriser l'incendie et ainsi éviter la propagation aux autres habitations du quartier.

Relogés chez des connaissances

Les propriétaires, un homme et une femme âgés de 70 et 66 ans, ont pu quitter les lieux à temps et n'ont pas été blessés. Il ressort, indique la police, que le septuagénaire était occupé à désherber les dalles devant sa maison à l'aide d'un chalumeau à gaz, lorsqu’une voisine a remarqué que le couvert à véhicule était en feu.

Partiellement détruite, la maison est inhabitable. Ses habitants ont été relogés chez des connaissances.

R.M.