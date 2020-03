Un mort et quatre blessés. C'est le bilan de la fusillade de Grandson que le Ministère public et la police cantonale vaudoise confirment désormais. En premier lieu, le décès d'un des individus impliqués dans la fusillade survenue au numéro 11 de la rue Basse samedi vers 12h30. Un Suisse de 27 ans, domicilié dans la région, a succombé à ses blessures par balles cette nuit au CHUV. Également héliporté à Lausanne, un compatriote de 22 ans, vivant à Zurich, est toujours entre la vie et la mort.

Fugitif arrêté à Zurich

Deux autres Suisses de 24 et 27 ans, résidant dans la région de Grandson, ont été hospitalisés en ambulatoire et ont déjà pu quitter l'hôpital. Sont-ils sous les verrous? Rien ne transpire sur la question, hormis que plusieurs suspects ont été interpellés. Le cinquième homme, qui avait réussi à s'enfuir avant l'intervention des forces de l'ordre, a été localisé et arrêté dans un établissement hospitalier zurichois où il recevait des soins. Ce Suisse de 22 ans a été récupéré par la justice vaudoise pour y être entendu.

Le deal en toile de fond

Sur le ou les tireur(s), pas d'information précise non plus. Les investigations se poursuivent afin de déterminer le rôle exact des cinq protagonistes. Les faits se sont exclusivement déroulés dans cet appartement du rez-de-chaussée que les voisins prétendent être un repaire de dealers. Plusieurs coups de feu avaient été tirés et avaient alerté le voisinage. Un trafic de stupéfiants serait à l'origine de cet acte, qui a mis en émoi la bourgade du Nord vaudois. Dette, règlement de comptes, échange de marchandises, rixe entre bandes adverses, on l'ignore pour l'instant.

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch