Le mois dernier, une vache a pris la clé des champs à Nysa, dans le sud de la Pologne, tandis qu'elle refusait de monter dans le camion qui l'emmenait à l'abattoir. La brave bête s'était alors précipitée dans un lac pour y rejoindre une île à la nage.

Depuis, la génisse vit seule sur son lopin de terre, attaquant quiconque s'approche d'elle. Selon The Independent, son propriétaire a bien tenté à plusieurs reprises de la ramener à la ferme, avant d'abandonner après qu'un de ses employés a fini avec le bras cassé.

S'il s'assure depuis que la vache reçoive suffisamment de nourriture pour subsister, l'éleveur envisage toujours de la faire abattre. Mais la lutte acharnée de l'animal pour sa survie n'a cependant pas laissé les citoyens polonais insensibles, nombre d'entre eux se levant pour la cause de la génisse.

Devant l'emballement médiatique suscité pour son histoire, certains politiques ont même pris position pour la survie de la brave bête. «Je ne suis pas végétarien, mais la force et la volonté de cette vache dans sa lutte pour sa vie sont inestimables. J'ai donc décidé de tout mettre en oeuvre pour qu'elle soit déplacée dans un lieu sûr et lui garantir une retraite paisible et une mort naturelle», a notamment déclaré à Wprost le politicien et chanteur Pawel Kukiz.

Et l'impressionnante mobilisation a visiblement porté ses fruits puisque le maire de Nysa a déclaré vendredi dernier sur Radio Opole qu'il garantissait à la vache son droit à la vie.

(Le Matin)