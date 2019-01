La croisière ne s'est pas beaucoup amusée. Selon CNN, l'Oasis of the Seas, troisième plus gros paquebot du monde géré par la compagnie Royal Caribbean, a dû rentrer au port plus tôt que prévu, en raison d'une épidémie de gastro-entérite qui s'est propagée à bord.

Le bateau était parti dimanche dernier de Floride pour une croisière d'une semaine avec 8000 personnes à bord. Plusieurs haltes étaient au programme dont Haïti, la Jamaïque et le Mexique.

Mais après quelques heures, 475 personnes, y compris des membres d'équipage, ont été affreusement malades. Au point que les autorités sanitaires de Jamaïque ont refusé que les passagers de l'Oasis of the Seas débarquent sur l'île.

Parmi les nombreux malades, une centaine a été placée en quarantaine et n'a pas eu le droit de quitter leur chambre.

La compagnie Royal Caribbean assure vouloir rembourser l'intégralité du voyage aux passagers. (Le Matin)