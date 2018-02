La «colère» et la «révolte». Telles sont les émotions qui animent Christine*, l’une des trois filles du retraité de Fleurier (NE) décédé à 79 ans suite à une série d’erreurs médicales et administratives, en octobre 2016, depuis l’acquittement prononcé mardi à l’encontre du médecin traitant de la victime. Une semaine plus tôt, le généraliste de 65 ans avait dû répondre d’homicide par négligence devant le Tribunal neuchâtelois du Val-de-Travers.

À la veille du procès, cette Chaux-de-Fonnière endeuillée dévoilait dans nos colonnes la genèse de cette affaire. Trois mois avant le drame, Jacques* – encore en bonne forme – avait été admis dans l’un des deux homes de sa localité en raison de chutes à répétition au domicile de sa compagne, où le septuagénaire vivait le plus souvent.

Le jeudi 6 octobre, il est transféré à sa demande à l’EMS de Couvet (NE), où une chambre individuelle s’était libérée. Seulement voilà: une panne informatique empêche, ce jour-là, l’établissement destinataire de consulter la base des données des patients, accessibles par chacun des deux homes.

L’erreur originelle

Les informations en lien avec la médication de cet ex-fonctionnaire cantonal sont alors transmises par fax. Les traitements prescrits à Jacques étant difficilement lisibles, le document est dactylographié par une infirmière expérimentée pour établir une nouvelle fiche. L’intéressée commet l’erreur originelle qui va conduire au décès du retraité. Elle inscrit que le résident doit se voir administrer une dose quotidienne de Methotrexat (médicament au risque de toxicité élevé, utilisé dans le cadre de chimiothérapies), alors que sa polyarthrite exigeait de ne pas dépasser un comprimé par semaine.

6 doses absorbées au lieu d’une

Trop tard: l’assistante en pharmacie qui prépare le semainier se fie à la fameuse fiche. Sans lire l’étiquette collée sur la boîte du médicament, qui indiquait pourtant la bonne posologie… Deuxième erreur. Le dimanche, alors que le septuagénaire est sous Methotrexat depuis trois jours, le personnel de l’EMS de Couvet demande au médecin traitant de leur nouveau pensionnaire de contresigner le document erroné. Ce que le praticien fera, manifestement sans le lire. Ce n’est que le mardi 11 octobre, au soir, que le surdosage est décelé par un soignant du home, qui avait alerté le généraliste par téléphone.

Or, contre toute attente, le docteur n’ordonne pas une hospitalisation urgente pour que Jacques – dont la fièvre et les douleurs à la bouche ne faiblissaient pas – puisse se voir administrer un antidote. Faisant ainsi fi des recommandations lues le soir même par le médecin en consultant la base de données nationale des médicaments Compendium. La juge unique, Corinne Jeanprêtre, a cependant décidé de l’acquitter, dès lors qu’un doute subsiste quant au fait que le résident aurait eu la vie sauve s’il s’était vu prescrire ledit remède après l’absorption de six doses de Methotrexat en une semaine. Et d’estimer que la «constellation de manquements successifs» ayant mené à l’issue fatale était «surtout due» au personnel de l’EMS de Couvet. Sauf que le docteur du défunt était seul sur le banc des accusés…

«La justice s’est focalisée sur la mauvaise personne», se désole Christine. Qui songe à demander formellement au parquet de «rectifier le tir» en rouvrant une enquête contre les collaborateurs du home mis hors de cause. «Le ministère public ne va pas rouvrir une procédure de son propre chef», réagit le procureur général, Pierre Aubert, qui avait requis une peine pécuniaire avec sursis à l’encontre du praticien. «Il n’est en revanche pas impossible que les plaignantes puissent agir contre des intervenants désignés de l’EMS; le parquet devrait alors statuer.»

Des recours étant étudiés de part et d’autre, l’affaire pourrait faire l’objet d’un deuxième procès.

*Prénoms d'emprunt (Le Matin)