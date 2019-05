Des agents et des inspecteurs sont intervenus ce vendredi au 20 rue Micheli-du-Crest, en face des HUG. Une mère de famille et son fils ont été découverts morts dans un appartement de l'immeuble, selon «Tribune de Genève». Les secours ont effectivement emmené deux corps, peu après 16h.

Sur place, le voisinage décrit un «impressionnant déploiement» des forces de l'ordre, depuis 11h. L'employée d'un établissement voisin a également affirmé avoir vu en fin de matinée «deux femmes en pleurs, qui hurlaient dans la rue».

Les agents et inspecteurs de la police judiciaire ont bouclé l'immeuble et procédé à une enquête de voisinage. Les forces de l'ordre sont à la recherche d'images de caméras de vidéosurveillance. Vers 15h, l'immeuble était toujours interdit d'accès et de nombreux inspecteurs s'y affairaient. Par ailleurs, des agents et des chiens fouillaient les alentours vers 15h45.

D'après un voisin, le drame aurait touché une famille arrivée dans le quartier il y a cinq ou six mois. Il s'agirait de parents accompagnés de leur fils adulte, âgé d'une trentaine d'années.

Développement suivra

(Le Matin)