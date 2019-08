Les montagnes russes du parc d'attraction Movie World, sur la côte d'or (Gold Coast) australienne, sont déjà suffisamment éprouvantes pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. La bien involontaire caresse d'un ibis (à moins que cela ne soit une gifle) sur le visage déjà bien déformé par les cris d'excitation de Paige était donc dispensable. Il y a pourtant bien eu une double frayeur lors du trip forain de la jeune fille.

Postée dimanche dernier sur une page Facebook familiale, la vidéo souvenir n'a pas tardé à devenir virale. Parmi les commentaires, on retient une question essentielle que ce sont posés de nombreux internautes: mais qu'a bien pu hurler Paige après l'impact (sans gravité pour la jeune fille. Quant à l'oiseau, le mystère demeure...)?: la bienséance voudrait qu'on lise sur ces lèvres un très joli «What the fudge» soit une une façon élégante de ne pas prononcer le juron suprême «What the f...».

Il va sans dire qu'on ne croit pas une seule seconde que la jeune fille ait eu cette retenue. Sa maman non plus d'ailleurs qui a précisé que, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, elle allait faire preuve d'indulgence.