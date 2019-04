«C'est le jeu. C'est la montagne. Il est parti en faisant ce qu'il aimait le plus au monde. Mon père, c'était un personnage public. Avant d'ouvrir son magasin de sport à Métabief (Doubs), il s'était investi sans compter pour la station de ski: secouriste, patrouilleur, dameur de pistes, responsable du domaine... Il était très populaire, impressionnant avec ses tatouages et sa longue barbe. C'était la figure historique de la région.» Antoine Petite, son fils aîné, raconte son père, avec tendresse. Christian Bonnet, dit Bonux, enlevé subitement à son affection mardi matin 9 avril alors qu'il s'adonnait à sa passion, avait 57 ans.

Lui et trois amis du Doubs et de La Marne, tous très bons skieurs et adeptes de l'extrême, souhaitaient pratiquer l'héliski. Direction: le Valais qu'ils connaissaient bien. Avec pour objectif, ce jour maudit, de se faire déposer sur le Plateau du Trient pour grimper en peau de phoque à la Pointe d'Orny (3271 m) et redescendre en profitant des pentes du couloir du glacier d'Arpette (commune d'Orsières). L'aventure s'est stoppée net sur le chemin du retour.

«Il n'y a eu aucune imprudence»

«Sa montagne, c'était sa vie. Il est parti en vivant. Mon père, il bouffait la vie. Il était overpassionné, très Rock’n’roll. Moto, musique, tattoo, vieilles voitures américaines... Il était passé par tellement d'épreuves. Le 2 mai 2009, quasi dix ans jour pour jour, il a perdu sa femme, sa belle-sœur et sa fille dans l'incendie de leur maison. Il l'avait fait construire face à ses montagnes. Il s'était redressé avec le magasin de sport (ndlr. Adrenalin Point). Au départ, je l'ai aidé. Il connaissait bien la Suisse et ses Alpes. Il y était très souvent, à Verbier en particulier», poursuit son fils Antoine Petite, gérant du Coq Sportif à Aubonne (VD).

«Ils avaient pris expressément un guide local – Alain Pellissier –. Les conditions étaient idylliques. Ils étaient équipés. Il n'y a eu aucune imprudence. C'est un accident. Mon père est tombé et... Il suivait le guide et l'a emporté dans sa chute. Les autres m'ont dit que ce guide avait tout fait pour essayer de le rattraper et de l'arrêter dans sa chute. Au lieu de ça, il a été précipité avec lui et y a laissé sa vie.» Christian Bonnet laisse aussi derrière lui une petite fille de 7 ans. «Mon père sera incinéré à Sion. Il reposera ensuite dans ses montagnes. Nous y disperserons ses cendres. Mardi, j'aurais dû en être, mais il n'y avait plus de places pour moi dans l'hélicoptère. J'ai confirmé trop tard.»

«Continue de grimper»

Alain Pellissier, 34 ans, le guide de haute montagne qui accompagnait le groupe mardi, vivait à Mex, au-dessus de Saint-Maurice (VS). Fromager de père en fils, il avait repris la direction du commerce familial, la Fromagerie d'Etiez à Vollèges, nichée à l’entrée de la vallée de Bagnes, sur la route de Verbier. Contactée, sa compagne n'est pas parvenue à lui rendre hommage, tordue par la douleur de sa disparition abrupte. «Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper (ndlr. Pr. chinois)», indique sobrement le faire-part de décès. L'office de sépulture sera célébré samedi au Châble.

L'enquête visant à déterminer les circonstances exactes du drame, qui s'est joué sur les hauts d'Orsières, a été confiée à la procureure du Bas-Valais, Marie-Line Voirol Revaz.

(Le Matin)