Trois personnes ont trouvé la mort en moins de deux semaines dans le Grand Canyon, l'une des principales attractions touristiques des Etats-Unis, ont fait savoir jeudi les responsables du parc national. Un homme de 67 ans a chuté dans le vide mercredi de la rive sud.

Les autorités locales ont jugé sa mort accidentelle. Son corps a été retrouvé environ 120 mètres plus bas par un hélicoptère des services de secours après qu'un autre visiteur a donné l'alerte. Selon les médias locaux, il s'agirait d'un Californien.

Deux autres personnes avaient déjà péri au cours des deux dernières semaines au sein du célèbre parc national de l'Arizona, situé dans le sud-ouest des Etats-Unis.

Six millions de visiteurs par an

Un corps a été découvert le 26 mars dans une zone boisée éloignée de la falaise. L'identité de la victime n'a pas été communiquée et la cause de la mort fait l'objet d'une enquête. Deux jours plus tard, un touriste de 50 ans originaire de Hong Kong a trébuché avant de tomber dans le vide, alors qu'il essayait de prendre des photographies depuis un belvédère.

Le parc national du Grand Canyon, avec plus de six millions de visiteurs par an, est l'une des principales destinations touristiques du pays.