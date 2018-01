Mark Moogalian a pris une balle de 9 mm dans le dos, en tentant de désarmer, avec un autre passager, le terroriste à bord du Thalys. Le projectile lui perforé un poumon. Ce 21 août 2015, son intervention courageuse mais ratée a pourtant permis d'alerter Alek, Spencer et Anthony qui ont ainsi pu maîtriser l'homme qui s'apprêtait à commettre un massacre dans le train reliant Amsterdam à Paris.

Hier soir, ce Franco-Américain a raconté, dans «19h le dimanche», l'émission de Laurent Delahousse sur France 2, comment il avait vécu cet événement qui a bien failli lui coûter la vie: «Je pensais qu’on avait évité le danger et qu’il s’agissait juste de maîtriser le terroriste», explique ce professeur d'anglais qui avoue avoir agi surtout pour protéger sa femme assise à côté de lui.

«[Le terroriste] me tire dans le dos avec un pistolet 9 mm et je tombe. Je me suis dis qu’il allait me mettre une balle dans la tête car il n’avait pas fini le travail. Alors, j’ai fait semblant d’être mort parce que je ne pouvais plus rien faire», se souvient Mark Moogalian.

C'est alors que Alek, Spencer et Anthony vont intervenir et maîtriser le tireur. Mark sera sauvé par les soins en urgence prodigués par Spencer, infirmier dans l’armée américaine: «Il ne me l’a pas dit, mais il pensait que j’allais mourir», assure Mark Moogalian, remis aujourd'hui. (Le Matin)