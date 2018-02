Après les époux Clooney et Oprah Winfrey, la maison de mode italienne Gucci a annoncé qu'elle allait donner 500'000 dollars pour aider des lycéens à organiser une grande manifestation pour des lois plus strictes sur les armes à feu le 24 mars à Washington.

«Nous sommes aux côtés de la Marche pour nos vies et des étudiants courageux à travers le pays qui demandent que leurs vies et leur sécurité deviennent une priorité», a indiqué la société italienne dans un communiqué vendredi au site spécialisé Women's Wear Daily, confirmé à l'AFP par une porte-parole de Gucci USA.

«Courage»

«Je suis vraiment ému par le courage de ces élèves», a expliqué Alessandro Michele, directeur de la création de Gucci, au WWD. «Ils ont mon amour et il sera avec eux le 24 mars».

Mercredi, George et Amal Clooney avaient été les premières célébrités à annoncer faire don de 500'000 dollars pour aider à organiser cette manifestation, initiée par les étudiants rescapés de la fusillade de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts le 14 février.

Dans la foulée, l'animatrice Oprah Winfrey, le réalisateur Steven Spielberg et son épouse Kate Capshaw, comme le producteur Jeffrey Katzenberg et sa femme Marilyn, avaient promis la même somme.

Des entreprises coupent les ponts avec la NRA

Montrés du doigt après le carnage au fusil d'assaut qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, les fabricants d'armes américains, déjà en situation financière difficile, subissent désormais la défiance de grandes entreprises qui ont commencé à s'en distancer.

Sous la pression populaire exprimée par des internautes sur les réseaux sociaux, les loueurs de voitures Hertz et Enterprise (Alamo, National), les assureurs Metlife et Chubb et la société de sécurité informatique Symantec ne veulent plus être associés à la NRA, le puissant lobby des armes.

Ces sociétés ont l'une après l'autre officiellement mis fin vendredi à leurs partenariats respectifs. Dans la plupart des cas, ces partenariats reposaient sur de multiples avantages accordés à des membres de la NRA souhaitant par exemple louer une voiture ou obtenir une assurance spécifique.

«Les réactions des clients nous ont poussé à revoir nos relations avec la NRA», a pour sa part expliqué sur son compte Twitter, First National Bank of Omaha, un des plus gros émetteurs de cartes de crédit aux Etats-Unis.

Le hashtag #BoycottNRA (boycottez la NRA) était une des principales tendances vendredi sur le réseau social Twitter. (afp/nxp)