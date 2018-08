C'est son premier. Eléonore*, genevoise de 30 ans, a accouché il y a huit semaines d'un petit garçon en pleine forme. Malheureusement, il y a quelques jours, son bébé a contracté une vilaine infection urinaire qui s'est propagée jusqu'aux reins (ndlr. pyélonéphrite). Une affection qu'il faut traiter d'urgence avec un traitement antibiotique adapté. Le trio a dû rentrer d'Italie, de ses premières vacances en famille. Le couple et le nouveau-né n'ont pas eu le temps de s'installer là-bas que l'enfant est fiévreux. Ils préfèrent prendre le chemin du retour après une première tentative dans un hôpital italien.

Le petit garçon souffre d'une infection urinaire qui s'est propagée aux reins.

«Le personnel est dégoulinant»

Vendredi dernier, à leur arrivée à l'Hôpital des enfants aux HUG , à Genève, le nourrisson est immédiatement pris en charge par l'équipe de la pédiatrie. «Ils ont été formidables. Au niveau des soins, il n'y a vraiment rien à dire, ils sont au top. C'est une super équipe», explique la jeune maman. Le garçonnet est encore hospitalisé pour l'instant et se porte déjà beaucoup mieux. Ses parents sont toutefois interloqués par la température qui règne dans la chambre de leur poupon et en pédiatrie en général. 33 degrés mesurés dimanche. Une situation surprenante, même en période de canicule, qu'Eléonore et son époux ont immortalisée par une photo de leur boutchou sur son lit avec, à ses côtés, un thermomètre.

«Il n'y a pas d'air conditionné, je crois que ce n'est pas bien pour les bactéries. Mais il pourrait y avoir un système de refroidissement. Au lieu de cela, nous devons laisser les fenêtres fermées. C'est choquant, s'insurge Eléonore, le personnel est dégoulinant. Les soignants se sont déjà plaints à la direction plusieurs fois sans succès. Alors il demande aux parents d'écrire eux-mêmes directement, parce que rien ne bouge.» La maman a bien l'intention de le faire une fois de retour à la maison. «L'autre jour, l'infirmier transpirait tellement qu'il ne parvenait pas à poser la perfusion. Et pour les parents qui sont déjà au bout du rouleau, c'est dur aussi, tout comme pour les petits patients.»

«Tous les bâtiments ne sont pas adaptés»

Contactée, la direction des HUG concède sa difficulté à résoudre la problématique. «Les HUG souffrent évidemment de la canicule actuelle. Notre parc immobilier est très étendu. Les bâtiments ne sont pas équipés de manière égale. Ils ne sont malheureusement pas encore tous adaptés aux nouvelles technologies. Nous y travaillons continuellement, détaille Didier Gevaux, directeur du Département d'exploitation de l'hôpital genevois, De ce fait, nous ne pouvons répondre de manière optimale face à ces fortes chaleurs aussi bien dans les anciens bâtiments que dans les nouveaux. Dans les anciens, toutes les solutions sont étudiées: ventilateurs supplémentaires, tenue adaptée et ouverture des fenêtres dans certains cas.» M. Gevaux affirme, en outre, que les équipes soignantes sont sensibilisées et passent plus fréquemment auprès des patients afin de leur garantir le meilleur confort possible.

evelyne.emeri@lematin.ch

*Prénom d'emprunt (Le Matin)