Le cadre était pourtant idyllique: les plages de sable blanc des îles Exuma, aux Bahamas, leurs eaux turquoises... Idéal pour une séance photo.

Mais c'est en voyant un groupe de plongeurs entouré d'un banc de requins-nourrices que Katarina Zarutskie, une jeune mannequin américaine de 19 ans, a eu l'idée de la photo de trop.

Malgré les inquiétudes de son entourage, cette dernière a tenu à entrer dans l'eau pour prendre quelques clichés en compagnie des imposants poissons. «J'avais appris en faisant du surf et de la plongée que les requins-nourrices étaient généralement inoffensifs, a-t-elle expliqué à BBC News. J'ai vu d'innombrables photos de personnes qui posaient avec eux sur Instagram.»

La jeune femme a donc voulu faire de même, sauf que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. «Je me suis mise à flotter et les gens prenaient des photos, mais quelques secondes plus tard, j'étais happée sous l'eau.» Son beau-père, qui photographiait, a même immortalisé le moment où cette dernière a été mordue par l'un des requins (voir galerie ci-dessus).

Immergée pendant quelques secondes, la jeune mannequin a toutefois su garder son calme, recouvrant sa plaie pour éviter que le sang ne se répande dans l'eau. Elle s'en est sortie avec quelques points de suture et une vilaine cicatrice.

Mais depuis la publication des clichés de la scène sur Instagram, Katarina subit les foudres des internautes. Certains l'accusent d'avoir pris des risques pour quelques «likes». «Beaucoup m'ont écrit que je n'étais qu'une blonde idiote, j'ai été la cible de beaucoup de commentaires haineux. Mais je connais et respecte l'océan», a-t-elle déploré.

Depuis, la jeune femme a passé son compte Instagram en mode privé. (Le Matin)