«Le coup de volant et le coup de folie de l’horloger», titre «L’Est Républicain», qui relate une scène qu’on pensait réservée au cinéma. Les faits se sont déroulés vendredi soir entre Damprichard et Charquemont, dans le Doubs, non loin de La Chaux-de-Fonds. Une conductrice a alors eu par deux fois la peur de sa vie.

Première scène, relate le quotidien français, «elle voit débouler dans ses rétroviseurs un bolide blanc qui la dépasse à toute berzingue». Pour montrer sa désapprobation, elle adresse alors un appel de phare à la 208 GTI qui vient de la dépasser.

Il a «littéralement disjoncté»

Un signe qui «fait littéralement disjoncter l’excité du champignon», enchaîne «L’Est Républicain». L’homme ralentit, s’arrête sur le bas-côté et laisse la conductrice le dépasser. À peine fait, il redémarre et lui file le train puis s’apprête à la dépasser à nouveau. «Arrivé à hauteur de la dame, il donne un violent coup de volant sur sa droite pour la percuter, menaçant de l’envoyer dans le décor»!

Un coup de folie qui aurait pu entraîner une issue dramatique. Mais la conductrice agressée n’est heureusement pas sortie de la route. Elle s’est peu à peu immobilisée, sa voiture étant «hors d’état de poursuivre; la roue avant gauche ayant été détruite dans la manœuvre».

Violences avec armes

Le véhicule du chauffard a été retrouvé peu après, à Charquemont. Son propriétaire, un «trentenaire, horloger en Suisse», a été arrêté et a passé la nuit en garde à vue. Il a été libéré samedi mais son véhicule a été saisi. Son procès se tiendra en septembre. L’homme devra répondre de «violences avec arme et délit de fuite après un accident.»

(Le Matin)