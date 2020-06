Un ressortissant chinois a été condamné jeudi à Moutier (BE) à huit ans de prison pour meurtre et infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration. Séjournant illégalement en Suisse, ce trentenaire avait poignardé un compatriote en janvier 2019 dans la cité prévôtoise lors d'une dispute.

Chaînes aux pieds et menottes aux mains, l'accusé qui portait un masque de protection et s'exprimait en mandarin n'a pas bronché lors de l'énoncé du verdict du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. A la peine de huit ans de réclusion s'ajoute une expulsion du territoire suisse pour douze ans.

Origines de la dispute inconnues

Pour le tribunal, cet homme venu en Suisse grâce à des passeurs il y a une dizaine d'années a bien donné un coup de couteau dans le ventre de son patron après avoir été frappé au visage. L'enquête n'a pas permis de déterminer les raisons de cette altercation qui s'est déroulée en présence de deux autres personnes, également de nationalité chinoise.

Agée de 45 ans, la victime est décédée peu après son admission à l'hôpital. Le prévenu était fortement alcoolisé au moment des faits. Après être passé aux aveux lors de son arrestation, l'accusé avait répété lors de l'audience la semaine dernière ne plus se souvenir des circonstances du drame. «Je ne sais pas qui a donné le coup de couteau», avait-il affirmé.

«Trou de mémoire bien commode»

«C'est un trou de mémoire bien commode que le tribunal ne croit pas», a déclaré son président Josselin Richard, ajoutant qu'il n'y avait pas de repentir sincère. «On ne peut pas se fier au prévenu», a affirmé le magistrat. «Son discours est changeant au cours des auditions».

Pour les cinq juges, l'accusé a agi pour un mobile futile et a répondu par un geste de vengeance à un affront. Le tribunal a prononcé une peine de sept ans pour meurtre et d'un an pour infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

La justice a tranché pour une peine médiane, le Ministère public ayant réclamé onze ans de réclusion et la défense cinq ans. Les parties ont 10 jours pour faire appel. Pour respecter les mesures de distanciation sociale liées à la lutte contre le coronavirus, cette audience n'a pas eu lieu au tribunal mais dans un bâtiment administratif où le public n'était pas admis. (ats/Le Matin)