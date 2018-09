Les sévices quotidiens de ce père et de cette mère, originaires de la Vallée des Ormonts (VD), ont fait vomir la Suisse entière il y a six mois. Faibles d'esprit, eux-mêmes abusés et manipulés, en détresse, dépassés, ces parents ont pourtant su être persévérants et faire grandir leurs petits dans une normalité amorale: l'inceste, les viols, les abus, une sexualité naturellement débridée et effrénée, y compris entre les enfants, les violences gratuites et les insultes constantes, les coups et les strangulations, les humiliations et l'absence d'hygiène, la puanteur et les excréments, la sous-alimentation, les logements insalubres...

Séquestrés de corps et d'esprit

Trois filles et cinq garçons, âgés aujourd'hui de 4 à 22 ans, déficients, souffrant, fracassés. Huit enfants, qui ont vécu l'enfer entre 2004 et 2015. Le pistolet sur la tempe, ils ont dû apprendre à mentir. Le huis clos était si bien imposé que les rares fois où ils ont tenté de se confier à la Brigade des mineurs et/ou au Service de protection de la jeunesse (SPJ) et/ou au réseau d'intervention des services sociaux (pédiatres, pédopsychiatres, enseignants, éducateurs, personnel des foyers...), ils se rétractaient aussitôt. Les trente-quatre professionnels du SPJ, mandaté depuis 2001, et du réseau, qui ont pris en charge cette famille, ne sont jamais parvenus à récolter des éléments de preuve suffisants, nous confiait, le 21 mars dans son bureau, Christophe Bornand, directeur du SPJ.

Cette affaire hors-norme et son procès ont pétrifié et bouleversé, tant les actes sont impossiblement descriptibles et d'une durée confondante. Les vingt-quatre pages de l'acte d'accusation ressemblent à un roman, noir et sale. Tout a été sali, à commencer par l'innocence de l'enfance. Huit innocents conduits à l'échafaud, chaque jour, parfois plusieurs fois, chaque soir, chaque nuit, dès que la porte de la maison se refermait. En été 2015, la dénonciation de l'aînée de la fratrie, puis de sa cadette – violées et violentées des années durant par leur père – mettra un terme à l'infamie parentale. Le dernier-né a une année et demie: c'est une fille. La jeune femme veut sauver sa petite sœur et ses frères. Sa plainte permettra aux plus jeunes d'être épargnés, un peu.

De la responsabilité des services sociaux

Les déclarations des trois majeurs en audience dépassent la capacité d'écoute. L'aînée (22 ans), désormais maman, est droite dans ses bottes, claire. Elle affronte ses deux parents assis de l'autre côté de la barre, soutient leurs regards et doit supporter leurs mensonges, encore. Ses mots – son courage – retournent le ventre de l'assistance, alors que le sien est tout rond. Plus brièvement, refusant la confrontation avec ses bourreaux, viendra sa cadette (21). Prostrée, apeurée, elle racontera péniblement son père, sa mère, la débauche et la dépravation forcées, ses viols. Le plus âgé des frères (19) dira, avec des difficultés de langage, comment faire plaisir à papa ou comment obtenir le droit de jouer à «Warcraft» sur l'ordinateur avec ses frères. Par le sexe, cru.

Alors, comment? Alors, pourquoi? Alors qui? Au premier jour du procès le 13 mars dernier, les services sociaux s'étaient invités aux débats par le truchement de l’accusation, des parties plaignantes, du président de céans et même de la défense. Avec le seul et même effarement: comment tous ces professionnels du SPJ et du réseau n’ont-ils pas réussi à déceler le cauchemar que vivaient ces enfants depuis si longtemps; comment ont-ils à ce point manqué de vision globale envers cette famille sous curatelle depuis 1997? Quelques heures après le verdict du 29 mars - 18 ans de prison pour le père incestueux (ndlr. qui a fait appel), 3 ans dont six mois ferme pour la mère, complice et maltraitante, qu'il violait aussi - le Conseil d'État annonçait l'ouverture d'une enquête approfondie sur les manquements que pourrait révéler la gestion, par diverses entités de l'État, du dossier de la famille concernée.

L'échec de l'État de Vaud à détecter pareils crimes

Le gouvernement vaudois, qui a refusé de commenter avant et pendant le procès, a la ferme intention de trouver «les raisons pour lesquelles l'ensemble du système mis en place n'a pas permis de détecter plus tôt la gravité des crimes commis et a échoué à les prévenir.» Il s'interroge sur «la capacité de l'État à assumer sa mission de détection des comportements attentatoires au bien-être des enfants et son aptitude à les protéger.» Enfin, cette enquête, externe et indépendante, vise à évaluer si les normes existantes de protection des mineurs contre de tels abus sont suffisantes et si tous les acteurs impliqués dans la chaîne ont agi conformément à leurs missions.

Ancien président du Tribunal fédéral, le juge Claude Rouiller fonctionne comme expert pour le Conseil d’État vaudois. Il a la lourde tâche de pointer le doigt sur les manquements qui ont généré cette catastrophe humaine. «Une affaire particulièrement grosse et lourde», concède-t-il. Photo: Philippe Dutoit

Ce mandat d'enquête approfondie a été confié à l’ancien président du Tribunal fédéral (TF), Claude Rouiller, rompu à ce type d'exercice. Dans sa démarche d'ultratransparence, le Conseil d’État a été jusqu'à opter pour la levée du secret de fonction et du secret médical. C’est dire qu'il s'agit bien là d'une véritable traque au maillon faible. Contacté par LeMatin.ch s'agissant de l'avancée de ses travaux, l'ancien juge reste extrêmement prudent. Il ne dira clairement rien du contenu de son rapport qu'il doit rendre, au plus tard, pour la fin septembre aux ministres vaudois. «L'enquête sur le terrain est globalement terminée. Il est vrai qu’il peut toujours arriver quelque chose d’inattendu avant la signature d’un rapport d’enquête...» Sera-t-il dans les temps pour rendre sa copie? «Oui, je respecte toujours les délais. C'est pour bientôt.»

«Voilà ce qui n'a pas marché et pourquoi»

Pas un mot sur le nombre de personnes interrogées ou encore à interroger, ni sur les heures de travail qu'il a déjà consacrées à ce dossier depuis cinq mois, excepté «C'est impossible à chiffrer. Je ne serais jamais arrivé à conduire cette enquête en toute sérénité sans l’assistance d’une jeune juriste pour la tenue des procès-verbaux d'audition.»Vient une question centrale. Êtes-vous interloqué par ce que vous avez découvert? Claude Rouiller marque la pause: «Je n'ai pas envie de vous répondre.» Émotionnellement? «C'est une affaire particulièrement grosse et lourde. Dans ce genre d’affaires, il ne faut pas d’émotion et de sensiblerie ni de cette imagination qui fausse l’entendement. J’essaie d’être un simple observateur qui constate les faits et les apprécie objectivement comme Hercule Poirot en un peu moins vaniteux. Le rapport sera très technique, mais le facteur humain ne sera pas oublié. Vieux briscard de la vie publique, je ne m'étonne plus de rien, ayant tout vu, le meilleur et le pire.»

Très attendu, le rapport de l'expert s'annonce épais et, partant, circonstancié. Claude Rouiller: «Ce sera l'affaire X . Le rapport sera totalement anonymisé pour protéger ces malheureux enfants qui auront, peut-être eux-mêmes, des enfants. Mes conclusions seront pratiques : voilà ce qui n'a pas marché ; pourquoi ça n’a pas marché ; comment éviter que cela ne se reproduise.» Ultime interrogation. Concernant la Justice de paix, rattachée à l'Ordre judiciaire vaudois (OJV) et qui a renvoyé les deux aînées aux «bons soins» de leurs parents après un placement provisoire en 2007, comment avez-vous procédé? L'ex-président de la Cour suprême n'entre pas en matière sur la séparation des pouvoirs, mandaté qu'il est par l'exécutif cantonal.

evelyne.emeri@lematin.ch (Le Matin)