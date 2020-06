Terrible bilan pour un accident, ont annoncé ce lundi les médias chinois relayés par l’Associated Press: huit enfants ont été retrouvés noyés dans une rivière. Le drame a eu lieu dans la rivière Fu, au sud-ouest du pays, près de la métropole de Chongqing.

Les enfants étaient allés jouer dimanche après-midi sur une plage au bord de cette rivière. Il semble que l’un d’eux soit tombé à l'eau et que les sept autres ont tous tenté de lui venir en aide. Aucun de ceux-là n’a survécu.

Surtout des fillettes

Leurs corps ont été découverts ce lundi. Selon les médias locaux, les victimes étaient en âge d'aller à l'école primaire et ce seraient principalement des filles.

De fortes pluies étaient prévues dans la région mais il n’est pas encore clair si la météo a pu jouer un rôle dans le drame. Des villageois ont expliqué que la rivière avait une largeur d’environ 50 mètres à l’endroit où les enfants se sont noyés.

Il y a eu de nombreux appels pour une meilleure éducation à la sécurité dans les écoles chinoises et pour souligner le danger des plans d'eau non réglementés, indique le «South China Morning Post». Des voix s'élèvent aussi pour que les enfants apprennent les gestes de premiers secours et pour des cours de natation plus systématiques.

R.M.