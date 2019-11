La police a arrêté samedi dernier un homme accusé d'agression sexuelle contre une employée du Magic Kingdom de Disney, à Orlando (USA). L'individu visitait le parc avec son épouse lorsque, vers midi, ils sont allés poser pour une photo avec une femme déguisée en princesse. C'est alors, raconte l'«Orlando Sentinel», que cet homme de 51 ans est devenu très excité, clamant qu'elle était son personnage préféré. Le couple a alors entouré la princesse, la serrant tellement qu'elle était incapable de bouger.

L'homme a alors passé son bras autour d'elle, ce qui est normalement interdit. Face au malaise visible de l'employée, le photographe officiel a alors demandé à l'individu de la tenir autrement. Mais celui-ci a alors saisi le sein de la princesse durant trois ou quatre secondes avant de remettre sa main sur son épaule.

Victime en pleurs

Quand le couple a quitté les lieux, la victime s'est alors mise à pleurer et trembler et la police a tout de suite été alertée. Grâce aux photos prises lors de la séance de pose, l'homme a été identifié et arrêté. Il s'est avéré qu'il avait déjà un casier pour actes sexuels commis en 1991 sur un enfant de 12 ans. Le bureau du shérif du Comté d'Orange a diffusé sa photo, demandant à toute personne qui aurait été touchée de manière inappropriée par cet homme de s'annoncer.

La police a diffusé la photo du suspect, demandant à toute victime potentielle d'attouchements de sa part de s'annoncer. Photo: Bureau du shérif du comté d'Orange

Le suspect a été enfermé à la prison du comté et la victime a déclaré vouloir le poursuivre en justice et témoigner contre lui. Le communiqué de la police ne précise pas en quel personnage la jeune femme était déguisée. Mais la salle où sont organisées les séances photos, qui a été fermée après l'incident, est mentionnée comme une grotte. Ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit de celle d'Ariel, la petite sirène, princesse du royaume d'Atlantica.

Michel Pralong