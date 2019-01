La scène est aussi soudaine que violente, révèle le Daily Mail. Elle s'est déroulée lundi dernier dans un McDonald's de St. Petersburg, en Floride.

Alors qu'elle était en train de servir un client, Yasmine James a soudainement été agressée par ce dernier. On peut le voir saisir violemment la jeune femme et la tirer sur le comptoir. Pour se défaire de l'homme, Yasmine - qui pratique la boxe en amatrice - a été obligée de lui donner des coups de poing.

A l'origine du geste violent de l'agresseur? Il n'avait pas reçu de paille avec sa boisson! Kinie Biandudi, qui a filmé la scène, précise qu'après l'attaque, l'homme a demandé que Yasmine James soit virée.

Pendant ce temps, les collègues de la collaboratrice sont intervenus et l'ont calmée. Le client hargneux et sans domicile fixe a été arrêté par la police et transféré à la prison du comté de Pinellas. Il serait coutumier d'actes violents.

Kinie Biandudi précise que Yasmine James, soutenue pleinement par son employeur, n'a nullement été licenciée. (Le Matin)