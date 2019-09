Pour Joshua Thompson, tout commence avec un mail de sa direction lui annonçant une «mauvaise nouvelle» et sa convocation pour «discuter de son rôle» au sein de son entreprise. Pressentant que son licenciement était proche, il a alors décidé de bien se préparer, rapporte le site d'information néo-zélandais «Newshub».

«Je me suis dit que le mieux serait de venir avec un professionnel, et j'ai donc payé 200 dollars pour embaucher un clown», a expliqué Thompson.

En Nouvelle-Zélande, la loi du travail autorise les employés à se rendre à ce type de réunion avec «une personne de soutien». Cela peut être un représentant syndical, un avocat, un collègue ou encore un proche.

Un autre média néo-zélandais, le «New Zealand Herald», a pu se procurer une photo de cette fameuse réunion, dans laquelle on voit Joshua Thompson avec le clown face à ses employeurs. Le directeur de l'agence a d'ailleurs déclaré n'avoir jamais rencontré un clown dans ce type de situation. Malgré tout, l'humour décalé de Joshua Thompson a apparemment plu à l'équipe.

A creative at FCB New Zealand brought a clown with him to a meeting where he was laid off. "The clown blew up balloons and folded them into a series of animals throughout the meeting ... [and] mimed crying when the redundancy paperwork was handed over." https://t.co/QgTlb2KKTg pic.twitter.com/gOEhdaMWQ5