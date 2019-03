Un Californien de 79 ans a appris sa mort certaine par un lien vidéo alors qu'il était traité par télémédecine en soins intensifs dans un hôpital de la région de San Francisco, une méthode dénoncée par sa famille qui s'est insurgée contre une relation déshumanisée et robotisée.

