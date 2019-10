Dimanche, le comportement d'un jeune homme de 25 ans, apparemment complètement désorienté, dans un bistrot de Ruinerwold, a été signalé à la police hollandaise qui s'est rendu sur place, rapportent les médias locaux. Cette intervention a conduit les policiers vers la cave d'une ferme isolée dont l'accès était dissimulé par une armoire et dans laquelle ils ont découvert un père et ses cinq autres enfants, âgés entre 16 et 25 ans. L'homme, qui aurait été victime d'un AVC il y a quelques années, était allongé sur un lit.

Selon le témoignage du fils aîné au bar de Ruinerwold, cela faisait 9 ans que lui et sa famille vivaient ainsi retirés du monde dans l'attente de la «fin des temps», se nourrissant des produits d'un potager et du lait d'une chèvre. Selon divers témoignages, les enfants retrouvés dans la cave croyaient être seul au monde. Bien que de nombreuses questions restent encore sans réponses, l'hypothèse que la mère pourrait être décédée et enterrée sur le terrain de la ferme est évoquée.

Le père de famille, âgé de 58 ans, a été arrêté et se montrerait peu coopératif. Ses enfants ont été pris en charge.

JcC