En mangeant 75 hot-dogs en dix minutes durant un concours à Coney island, Joey Chestnut, un Californien de 36 ans, a battu son propre record. Coronavirus oblige, la compétition se déroulait cette année sans public mais était diffusée en direct à la télévision.

Joey Chestnut does it again! Wins the Nathan Hot Dog ???? eating contest ???? name a better duo than hot dogs and Joey Chestnut ????



