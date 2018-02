Luc Mahieux, un habitant de Dinant, en Belgique, a eu une légère surprise en découvrant sur sa carte Visa... deux mille milliards d'euros!

«Je me suis abonné, il y a quelques temps, sur un site qui m'a réclamé les coordonnées de ma carte bancaire. Après m'être aperçu qu'il me ponctionnait tous les mois 34,90 euros, j'ai voulu résilier mon abonnement, explique-t-il à la chaîne privée Ma Télé. La somme arrivée sur ma carte venait de la même plateforme que ceux qui me ponctionnaient de l'argent sans raison.»

Du coup, Luc Mahieux a fait bloquer sa carte, non sans avoir alerté le service en charge des fraudes au secteur bancaire.

Mais, si la situation financière de notre homme est revenue à la normale, il continue à être sollicité par des proches qui demandent de l'aide: «Quand j'ai posté l'information sur mon compte Facebook, j'ai reçu de nombreuses demandes d'amis de gens que je ne connaissais même pas, raconte-t-il. Malgré qu'il soit indiqué que c'est une erreur, les Dinantais continuent à croire que j'ai cet argent!»

(Le Matin)