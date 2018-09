«Je ne vais pas vous mentir, la prison, c’est dur, c’est une leçon de vie. On mange mal: des courgettes vapeur avec de l’eau dedans, en une semaine, on a compris». Telle une des raisons données lundi matin par Karim, 18 ans, devant le tribunal correctionnel de Meaux, pour justifier sa demande de remise en liberté, indique leparisien.fr.

«On ne va effectivement pas se mentir, c’est dur. C’est pour cela qu’il faut tout faire pour ne pas aller en prison.» a répondu du tac au tac Mme le juge qui, dans la foulée, a rejeté la demande.

Le jeune homme, son frère et un de ses copains, ces derniers âgés de 19 ans, resteront ainsi en détention provisoire en attendant un jugement prévu pour le 17 octobre prochain. Le trio doit répondre de trafic de stupéfiants. Fait qui n'a sans doute pas conduit la magistrate à la clémence: ils opéraient à proximité d'une école maternelle et stockaient la drogue entre la grille et la haie de l'établissement.

(Le Matin)