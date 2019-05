Depuis trois jours, un garçon du Connecticut (USA) ressentait une présence dans son oreille et entendait un bourdonnement. Emmené à la clinique d'oto-rhino-laryngologie pédiatrique de Yale New Haven, l'enfant a été examiné par un médecin qui, en observant son oreille droite, y a vu une inflammation causée par... une tique . L'animal était déjà mort, mais la tentative de l'enlever lors de cette consultation en s'aidant d'un microscope opératoire a échoué, peut-on lire dans «The New England Journal of Medicine». L'insecte était en effet solidement accroché à la membrane du tympan, sa tête enfouie à l'intérieur.

Il a donc fallu emmener le garçon en salle d'opération et le mettre sous anesthésie générale. La tique a alors pu être retirée avec un crochet. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une tique américaine du chien, ou Dermacentor variabilis. Après examen, aucune trace d'une maladie pouvant être transmise par cet insecte n'a été détectée chez le patient qui a été traité avec des gouttes auriculaires pour soigner la membrane de son tympan. Un mois plus tard, celle-ci était totalement guérie et l'enfant n'a eu aucune complication.

Interrogé par le site LiveScience, le docteur David Kasle, qui a soigné l'enfant, a déclaré qu'il n'avait jamais vu cela auparavant. En se présentant à la clinique, le garçon ne souffrait pas et n'avait ni acouphène ni perte d'audition, il y avait juste ce bruit étrange. Le médecin pense qu'il venait du son de la tique rampant dans son oreille, celui-ci devenant de plus en plus fort à mesure que l'animal s'y enfonçait. (Le Matin)