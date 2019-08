Sa combine était bien huilée, mais la machine a fini par s'enrayer. Pendant plusieurs années, un jeune homme est parvenu à escroquer la somme impressionnante de 330 000 euros au géant de la vente en ligne Amazon.

Il a simplement tiré profit d'une offre qui propose le renvoi gratuit des colis dans un délai de 30 jours après la livraison, rapporte «24 matins».

De la terre dans les colis

Son mode opératoire était bien ficelé: dès qu'il recevait sa commande, il pesait méthodiquement le colis. Il retirait alors le contenu de la boîte, puis le remplissait de terre en faisait bien attention d'atteindre le poids initial exact. Il renvoyait ensuite le colis à la plateforme logistique d'Amazon, à Barcelone.

Lorsque les colis arrivent à l'entrepôt, Amazon se contente simplement de vérifier leur poids, vérifiant rarement si le contenu est toujours là.

6 ans de prison

Des années durant, sur son propre site internet, le jeune homme a revendu les objets qu'il recevait. En pratiquant évidemment des prix moins élevés que ceux proposés par Amazon. Seulement, à force de tirer sur la corde, le géant américain a fini par découvrir la supercherie.

Remis en liberté sous caution, et en attente de son jugement, l'escroc risque six années de réclusion notamment pour fraude et organisation criminelle.