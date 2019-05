Le 14 juin 2018, après l'annonce d'un retard de trois heures, Lynton Bryan, 34 ans, s'était mis à semer le trouble à bord d'un vol qui ralliait Manchester à Antalya, en Turquie.

Selon le «Oldham Chronicle», le passager avait commencé par quitter son siège peu avant le décollage afin d'ouvrir un casier à bagage et d'y récupérer «un bonbon pour un enfant», malgré les consignes de l'équipage.

«Un mauvais garçon»

Au cours du trajet, Lynton Bryan était devenu de plus en plus turbulent, effrayant des passagers en les suivant avec des gestes agressifs et en criant fort. Il s'était également mis à taper brutalement à la porte du cockpit avant de tenter frénétiquement d'ouvrir une issue de secours.

Le passager s'en était ensuite pris aux membres de l'équipage, leur proférant des menaces et les accusant d'être racistes. «Je suis un mauvais garçon de Manchester. Je te traquerai et quand je le ferai, je te ferai du mal», avait-il notamment lancé à l'intention de l'un d'eux.

Pour couronner le tout, l'énergumène avait refusé de regagner son siège en vue de l'atterrissage, insistant pour rester debout tout au long de la manoeuvre.

«Actes vicieux et répugnants»

Pour l'ensemble de ces faits, Lynton Bryan comparaissait mardi dernier devant la Cour de Manchester. «Bryan a non seulement effrayé l'équipage de cabine, qui faisait simplement son travail en tentant d'assurer la sécurité des passagers, mais également les vacanciers qui devaient se réjouir de leur voyage», a indiqué un agent en charge de l'enquête.

«Avec le nombre de témoignages que nous avons pu recueillir à son encontre, il n’avait que peu de place pour nier ces actes vicieux et répugnants», a-t-il ajouté.

Plaidant coupable, Lynton Bryan a finalement été condamné à 22 mois de prison pour la mise en danger de l'appareil et de ses passagers. (Le Matin)