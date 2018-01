On les a espionnés sur Airbnb

Décembre 2017,Géorgie, États-Unis



Une femme découvre que le réveil se trouvant dans la chambre Airbnb qu’elle venait de louer à Calhoun, en Géorgie (est du pays), cachait en réalité une caméra vidéo. L’Américaine s’est rendu compte de la supercherie au moment où elle a entrepris de régler le fameux réveil…



Septembre 2017, Floride



Derek Starnes et sa femme sont intrigués par le petit cercle noir se trouvant sur le détecteur de fumée installé au plafond de la chambre Airbnb qu’ils louent à Longboat Key, en Floride. L’objet abrite en fait une caméra de vidéosurveillance. Le propriétaire en avait installé une autre et s’en servait depuis deux ans pour espionner ses hôtes.



Juillet 2017, Espagne



Marie et Alexandra, Françaises de 20 et 21 ans originaires du Pas-de-Calais, louent une chambre privée à Sitges dans la maison où vit leur hôte avec son épouse et leur fils. Un soir, Marie découvre qu’un téléphone la filme alors qu’elle se douche. La jeune femme se réfugie

au commissariat local et l’hôte est arrêté.