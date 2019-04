Un routard britannique, arrêté et incarcéré en thaïlande il y a une dizaine de jours pour vol de smartphone, a pu passer Pâques en famille, indique BBC News. Il raconte avoir vécu une situation ubuesque et ne devoir sa liberté qu'aux 20 000 livres rassemblés par ses proches.

https://t.co/JC6h6zOUHA Backpacker jailed in Thailand for 'picking up phone' returns home– Chris Dodd spent 10 days in a Thai jail after picking up a mobile phone another tourist had dropped outside the airport. pic.twitter.com/BcG0EkN9oz — Listia (@Listiawu62) 21 avril 2019

Chris Dodd, 29 ans est originaire de Poole, une ville côtière d'Angleterre. Il raconte qu'il était sur le point de grimper dans un taxi devant l'aéroport de Chiang Mai lorsqu'il a remarqué un smartphone sur le sol. Sa (mauvaise) décision est d'avoir ramassé l'appareil et quitté les lieux dans l'idée d'essayer de contacter son propriétaire une fois arrivé à son hôtel. Trop tard, le jeune homme avait été repéré par une caméra de surveillance et la police l'attendait déjà pour l'intercepter.

Nu et tondu

«J'ai été complètement déshabillé, tondu (Chris portait des dreadlocks qu'il a pu conserver, ndlr) et incarcéré. On m'avait juste jeté une couverture. Je me suis retrouvé dans une cellule bondée. Personne ne parlait anglais, c'était intimidant. Je devais me battre pour me trouver une petite place sur le sol. Je me suis retrouvé dans un enchevêtrement de jambes.»

«De l'argent sur la table»

Chris risquait une condamnation pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison ferme. Heureusement les charges qui pesaient sur lui ont été abandonnées et il a pu être rapatrié. Au micro de la BBC, Chris Dood a précisé que son avocat lui avait expressément conseillé de quitter le pays toute de suite après sa libération. Son père a précisé qu'avoir mis de l'argent sur la table a certainement aidé, mais c'est surtout d'avoir pu s'offrir les service d'un excellent avocat.

(Le Matin)