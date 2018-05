Un vol de Denver à Charleston (USA) a tourné au cauchemar, jeudi dernier, pour les passagers d'un appareil de la compagnie Frontier Airlines.

Selon plusieurs témoins, un client, Michael H., s'est mis à boire exagérément de la vodka, durant le voyage. Au bout d'un moment, ivre, l'homme de 45 ans s'est mis à importuner la passagère installée à côté de lui: «J'ai entendu une femme crier: "Si ce type me touche à nouveau, je vais le tuer!"», explique un voyageur à Fox News.

«Il était saoul et harcelait sexuellement d'autres femmes à bord de l'appareil, explique Emily, la voisine de voyage de Michael H. De plus, il s'est mis à questionner un passager sur ses préférences sexuelles.»

L'équipage a alors placé Michael H. dans une rangée vide située à l'arrière de l'avion. C'est à ce moment-là qu'Emily a remarqué que l'intenable passager avait ouvert son pantalon et urinait dans la poche du siège situé devant lui! «J'ai commencé à crier: "Oh mon dieu, il fait pipi!" mais l'hôtesse ne m'a pas prise au sérieux. Au lieu de cela, elle m'a dit de me calmer et de cesser de fulminer.»

À Charleston, Michael H. a été confié aux bons soins du FBI. Il devra répondre notamment d'«exposition indécente». Les passagers du vol, de leur côté, ont reçu chacun un bon de 200$ de la part de Frontier Airline, à titre de dédommagement. (Le Matin)