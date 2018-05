Les voitures autonomes, on commence à comprendre comment ça marche. Les modèles les plus sophistiqués à l'instar de ceux équipés de l'Autopilot de Tesla savent s’intégrer dans le trafic, garder la bonne distance et même déboîter pour dépasser, le tout sans intervention du conducteur.

Un Britannique de 39, conducteur d'un modèle électrique dernier cri, vient d'apprendre à ses dépens que vouloir profiter de l'autopilote sur l’autoroute M1 à une cinquantaine de kilomètres de Londres pour se relaxer sur le siège passager n'était pas la chose à faire. Surtout quand sa posture les mains derrière la tête est immortalisée par un vidéophile embarqué dans une voiture qui roulait à sa hauteur avant d'être diffusée sur les réseaux sociaux. Et surtout aussi parce que l'usager d'une telle assistance a le devoir de rester «totalement attentif», comme le précise Tesla.

La vidéo qui a confondu le Britannique.

L'exploit ainsi médiatisé, notamment sur la chaîne YouTube hertspolice, a bien évidemment attiré l'attention des autorités qui, après quelques recoupements, sont parvenues à retrouver la trace du conducteur. Pour les enquêteurs, son attitude a été «grossièrement irresponsable et aurait pu facilement se terminer par une tragédie. Il a non seulement mis en danger sa propre vie, mais la vie d’autres personnes innocentes utilisant l’autoroute ce jour-là.»

Résultats: le voilà condamné à 18 mois d'interdiction de conduite, à 100 heures de travaux d'intérêt public et à 2000 euros d'amende.

(Le Matin)