Les faits, relate France Bleu, se sont déroulés le 27 septembre à Perpignan, devant le centre de formation de la Chambre de commerce et d’industrie. Un élève arrive. Mais un jeune homme posté là l’attendait de pied ferme.

Et? «Ce dernier sort soudain une machette de sa voiture et attaque l’étudiant, qui d’abord se défend avec son casque de moto, prend la fuite mais tombe par terre. Il reçoit alors deux coups de machette, le premier lui coupe le pouce de la main droite, le second entaille son genou droit», lit-on.

Il était en prison...

L’assaillant s’est ensuite enfui. Tandis que sa victime était hospitalisée. Son pouce a heureusement pu être sauvé: il avait été récupéré et conservé au froid par une étudiante. Cet élève a ensuite porté plainte et a expliqué qu’il connaissait son assaillant. Il s’agissait d’un dealer à qui il devait 10 euros depuis trois ans. Mais il n’avait pas pu payer sa dette puisque l’homme était en prison…

L'agresseur a été retrouvé lundi et placé en garde à vue. «Il a reconnu les faits mais n’a pas pu expliquer son déchaînement de violence», conclut France Bleu. (Le Matin)