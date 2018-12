Un homme est décédé samedi matin dans un poste de police bâlois. Il avait été appréhendé peu avant. Les circonstances du décès ne sont pas encore claires.

La police a été appelée vers 08h45, car un locataire faisait du raffut dans son appartement et jetait des objets depuis son balcon, a indiqué samedi après-midi la police cantonale dans un communiqué.

Les agents dépêchés sur place ont tenté de calmer l'homme de 54 ans. Mais ce dernier s'est attaqué aux policiers, qui ont appelé une deuxième patrouille en renfort. Celle-ci a pu pénétrer par une fenêtre dans l'appartement en partie inondé et endommagé, appréhender l'homme et l'emmener au poste.

Quand la patrouille est arrivée au poste, l'homme s'est soudainement écroulé. Les policiers lui ont donné les premiers soins et ont tenté de le ranimer jusqu'à l'arrivée du médecin d'urgence et des secouristes. Malgré de longues opérations de secours, l'homme est mort. La police criminelle et l'institut de médecine légale enquêtent sur les circonstances du décès. (ats/nxp)