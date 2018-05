Voilà une vidéo tournée au Texas en 2016 qui devrait dissuader bon nombre d'internautes de se cacher sous arbre, en cas d'orage. C'est le National Weather Service (NWS), le service météorologique des États-Unis, qui a rappelé sur les réseaux sociaux qu'il ne faut jamais s'abriter sous des branches, dans cette situation.

«En cas d'orage, se placer en-dessous d'un arbre est vraiment le pire endroit où se trouver. Même être assis dans une voiture à côté d'un arbre peut être dangereux parce que des branches tombent à cause de l'éclair et du vent», écrit le NWS.

Qu'on se le dise!

