Le proche parent d'un patient conduit en urgence à l'hôpital samedi dans le canton d'Argovie pensait pouvoir suivre l'ambulance à tombeau ouvert avec sa voiture. Erreur: il a été rattrapé par la police.

Les ambulanciers auraient dit à l'Italien de 48 ans qu'il pouvait les suivre avec son véhicule privé, selon ses dires. Il les a pris au mot et s'est lancé derrière eux avec les feux de détresse enclenchés et en ignorant les feux rouges et les règles de la circulation.

L'équipage de l'ambulance a alors prévenu la police cantonale, a rapporté cette dernière lundi. Une patrouille a intercepté le conducteur à Würenlingen (AG). Son permis lui a été retiré. (ats/nxp)